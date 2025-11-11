В Британии пустили слух о планах устроить провокацию против РФ на Балтике Экс-дипломат Крук: Европа хочет устроить провокацию против России на Балтике

Европейский союз может организовать провокацию против российского государства на Балтийском море, сообщил бывший британский дипломат Аластер Крук на своем YouTube-канале. По его словам, таким образом ЕС хочет втянуть Вашингтон в противостояние с Москвой. Однако при этом Крук не привел деталей, какого характера может быть соответствующая провокация.

Я знаю, что европейский истеблишмент жаждет какой-то эскалации с Россией — но что они собираются делать? Думаю, самое большее, что они могут сделать, — это попытаться устроить провокацию в Балтийском море, — отметил он.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что предложение экс-президента Финляндии Саули Ниинисте о переговорах с Москвой уже не спасет Европу, так как новые центры силы уже не хотят вести дела с приходящим в упадок Евросоюзом. По его словам, в ЕС считали, что конфронтация с Россией прибавит им «веса» на мировой арене, однако на деле все случилось наоборот.