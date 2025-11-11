Угон российского МиГ-31 с «Кинжалом» оценили в $3 млн За угон российского МиГ-31 предлагали $3 млн и гражданство одной из стран Запада

Вербовщик предлагал $3 млн (около 243,7 млн рублей) и западный паспорт за угон российского истребителя МиГ-31, вооруженного «Кинжалом», заявил второй пилот воздушного корабля. По его словам, которые приводит РИА Новости, ставки были резко подняты, когда он отказался от $1 млн (81,2 млн рублей).

В случае успешного угона самолета мне предлагалась сумма в $1 млн. Потом, в случае передачи самолета с ракетой «Кинжал», [сумма] была увеличена до $3 млн. Также мне было предложено гражданство одной из западных стран, — отметил он.

При этом штурман физически и технически не в силах посадить самолет, но вербовщик пытался убедить его в обратном. Летчику предлагали убить своего командира еще в воздухе. В частности, штурман должен был нанести на кислородную маску пилота яд.

Ранее сообщалось, что в операции Киева по угону российского истребителя МиГ-31 с «Кинжалом» использовалась организация Bellingcat (внесена Минюстом РФ в список иноагентов, признана нежелательной в РФ организацией). По словам оперативного сотрудника, с ее помощью был осуществлен выход на командира воздушного судна.