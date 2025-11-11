Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 08:50

В Забайкалье задержали спонсора запрещенной организации

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Забайкальском крае задержали спонсора запрещенной в России экстремистской организации, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, фигурант несколько раз переводил деньги экстремистам.

Пресечена противоправная деятельность жителя края, причастного к финансированию экстремистской организации. Установлено, что фигурант 1970 года рождения, разделяя идеологию запрещенной на территории России экстремистской организации, неоднократно осуществлял переводы денежных средств на ее счета, — сказано в сообщении.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 282.3 УК (финансирование экстремистской деятельности). Максимальное наказание по ней — восемь лет лишения свободы. Ведется расследование.

Ранее в Набережных Челнах жителя обвинили в финансировании терроризма после около 100 переводов на счета запрещенной организации. Уголовное дело с собранной доказательной базой направлено в суд. Фигуранта арестовали, вскоре он пойдет под суд. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Россия
Забайкальский край
финансирование
экстремисты
задержания
ФСБ
