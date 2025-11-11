Российский аэропорт временно перестал принимать и отправлять рейсы

В аэропорту Курумоч в Самаре ввели временные ограничения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы. Меры приняли для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Ранее в аэропорту Волгограда были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Данные меры носили временный характер, они были сняты через некоторое время.

До этого сообщалось, что в аэропорту города Калуга (Грабцево) были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Спустя некоторое время воздушная гавань возобновила свою работу.

Введение временных ограничений является стандартной практикой в гражданской авиации при проведении плановых работ или в случае возникновения особых обстоятельств. Подобные меры позволяют обеспечить максимальный уровень безопасности для пассажиров и членов экипажей.