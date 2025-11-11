Советский хоккеист введен в Зал хоккейной славы в Торонто

Олимпийский чемпион, победитель чемпионата мира и обладатель Кубка Стэнли, экс-нападающий сборной СССР Александр Могильный официально введен в Зал хоккейной славы в Торонто, сообщается на сайте НХЛ. Сам спортсмен не принял участия в мероприятии, выступив с речью по видео.

Хоккей дал мне все, и самое замечательное в нем — это его способность объединять людей, страны, разные стили жизни и истории. Я очень надеюсь, что моя история вдохновит еще одного ребенка из маленького российского городка мечтать о большем, — поделился Могильный.

Вместе с ним в Зал хоккейной славы вошли игроки Джо Торнтон, Данкан Кит, Здено Хара, а также хоккеистки Брайанна Деккер и Дженнифер Боттерилл. Также в список попали функционеры Джек Паркер и Даниэль Соважо.

Ранее бывший тренер сборной России Владимир Плющев отмечал, что Могильный, включенный в Зал хоккейной славы, не заслуживает отношения к нему как к предателю. В 1989 году хоккеист покинул расположение сборной СССР во время чемпионата мира в Швеции, уехал в США, несмотря на воинское звание, и стал выступать за клуб «Баффало Сейбрз». По словам Плющева, Могильный был уважаемым игроком.