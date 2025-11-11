Сергей Бобровский сравнялся с Жаком Плантом по количеству побед в НХЛ

Сергей Бобровский сравнялся с Жаком Плантом по количеству побед в НХЛ Сергей Бобровский одержал 437-ю победу в регулярных чемпионатах НХЛ

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский одержал 437-ю победу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги и поднялся на девятое место в списке игроков с наибольшим количеством побед, передает ТАСС. Он сравнялся с шестикратным обладателем Кубка Стэнли канадцем Жаком Плантом.

В гостевом матче против «Вегаса» (3:2) Бобровский отразил 30 бросков из 32. Рекордсменом по количеству побед является канадец Мартин Бродер (691 победа), на восьмой позиции — канадец Терри Савчук (445 побед).

Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев также отметился в этом матче, забросив свою седьмую шайбу в сезоне. Его вклад в игру был признан значительным, и он был удостоен звания третьей звезды встречи.

«Вегас» находится на третьей строчке турнирной таблицы Тихоокеанского дивизиона, имея в своем активе 18 очков после 15 сыгранных матчей. «Флорида», в свою очередь, занимает седьмую позицию в Атлантическом дивизионе, заработав 17 очков в 16 встречах.

Ранее российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин был назван второй звездой игрового дня в НХЛ. Хоккеист завершил серию из шести матчей без набранных очков, забив гол и отдав две результативные передачи в победной встрече с «Детройт Ред Уингз».