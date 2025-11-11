Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 11:13

Самойлова раскрыла, будет ли встречать Новый год с Джиганом

Оксана Самойлова проведет новогоднюю ночь на ферме без Джигана

Оксана Самойлова Оксана Самойлова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Модель Оксана Самойлова планирует встретить Новый год на своей ферме. В беседе с порталом Super.ru на премии Topical Style Awards 2025 она подчеркнула, что супруга Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн), вероятно, на празднике не будет.

Самая сложная тема сейчас на повестке, учитывая, что у нас новый состав семьи, новый статус семьи. Дома я не могу отмечать. В квартире как будто бы тоже неудобно — мало места. Ну и единственный вариант, который мы пока что рассматриваем, — на ферме. Почему нет?высказалась Самойлова.

Ранее она подтвердила свой серьезный настрой на развод с рэпером после долгих лет совместной жизни. Известно, что имущество супруги будут делить по брачному договору.

Новость о строительстве фермы появилась в Сети в июне этого года. Самойлова заявляла, что объект будет построен на месте заброшенного пансионата 80-х годов недалеко от Москвы. Участок находится в деревне Старая Руза Московской области, занимает примерно 11 гектаров и окружен лесом, имеет выход к Москве-реке. Согласно задумке, ферма должна иметь развлечения для детей, фермерские продукты, домашних животных в свободном выгуле.

