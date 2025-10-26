Российский вратарь провел рекордную серию игр без единой пропущенной шайбы Вратарь Бобровский провел 50-й матч в НХЛ без единой пропущенной шайбы

Российский вратарь американского хоккейного клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский провел 50-й «сухой» матч в чемпионатах КХЛ, не пропустив ни единой шайбы, сообщается на сайте лиги. Такого успеха он добился на игре против «Вегас Голден Найтс», где его команда победила со счетом 3:0.

Бобровский — восьмой вратарь, родившийся за пределами Северной Америки, которому удалось достичь отметки в 50 «сухих» матчей, — сказано в сообщении.

С этим достижением Бобровский стал вторым россиянином после Евгения Набокова, преодолевшим рубеж в 50 шатаутов в НХЛ. Всего в истории лиги только 33 вратаря смогли достичь этой отметки. Абсолютный рекорд по количеству «сухих» матчей принадлежит канадскому хоккеисту Мартину Бродеру — 125 игр без пропущенных шайб.

