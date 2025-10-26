Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 07:31

Российский вратарь провел рекордную серию игр без единой пропущенной шайбы

Вратарь Бобровский провел 50-й матч в НХЛ без единой пропущенной шайбы

Сергей Бобровский Сергей Бобровский Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский вратарь американского хоккейного клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский провел 50-й «сухой» матч в чемпионатах КХЛ, не пропустив ни единой шайбы, сообщается на сайте лиги. Такого успеха он добился на игре против «Вегас Голден Найтс», где его команда победила со счетом 3:0.

Бобровский — восьмой вратарь, родившийся за пределами Северной Америки, которому удалось достичь отметки в 50 «сухих» матчей, — сказано в сообщении.

С этим достижением Бобровский стал вторым россиянином после Евгения Набокова, преодолевшим рубеж в 50 шатаутов в НХЛ. Всего в истории лиги только 33 вратаря смогли достичь этой отметки. Абсолютный рекорд по количеству «сухих» матчей принадлежит канадскому хоккеисту Мартину Бродеру — 125 игр без пропущенных шайб.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» проиграл в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Оттавы». Противостояние завершилось со счетом 1:7. Для капитана «Вашингтона» Александра Овечкина игра стала юбилейной — 1500-й в регулярных чемпионатах лиги. В ходе игры спортсмен не показал результативных действий.

Россия
хоккеисты
НХЛ
вратари
шайбы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 26 октября: инфографика
Российский вратарь провел рекордную серию игр без единой пропущенной шайбы
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 26 октября
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 82 БПЛА
Стало известно о ликвидации 26 украинских БПЛА над российским регионом
Брат Хабиба Нурмагомедова разгромил американца на турнире UFC
8 лучших рецептов квашеной капусты! Когда и как готовить этой осенью
«Оттава» разгромила «Вашингтон» в юбилейном матче Овечкина
Зима досрочно и −23? Погода в Москве и Петербурге 27 октября — 2 ноября
Москвичей предупредили о дождливом конце октября
Названо число мигрантов, проваливших экзамен по русскому языку
Сон о нападении: о чем говорят подсознание и сонники
ВСУ не смогли удержаться на позициях на Харьковском направлении
ВСУ отступили с части позиций под Харьковом: успехи ВС РФ к утру 26 октября
Где припарковаться в Краснодаре: гид по платным и бесплатным зонам
Десятки тысяч жителей Валенсии вышли на протестную акцию
К чему снится бывший партнер спустя долгое время: разгадка сна
Ржавый, Башка, ботан: как сейчас живут звезды «Даешь молодежь»
Россиянам рассказали, что делать при отсутствии освещения во дворе
В Госдуме призвали жестко ответить на удар по белгородской дамбе
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.