Собчак дала советы родителям, как избежать детских манипуляций

Родителям не стоит поддаваться слезам ребенка во время детских манипуляций, заявила НСН журналистка Ксения Собчак. Она посоветовала выстраивать с детьми жесткие личные границы.

У нас есть твердое правило, что когда он что-то требует и плачет, то точно этого не получает. Если слезы являются инструментом манипуляций, я говорю: «Платон, извини, точно нет». При этом если ему больно или он просто расстроился и плачет — это нормально, — рассказала Собчак.

Журналистка отметила, что не видит противоречий между тем, чтобы давать ребенку любовь, но не поддаваться на манипуляции. Она отметила, что установила подобные правила после двух-трех лет своего сына, и такое поведение почти сошло на нет.

Ранее телеведущая Ксения Собчак заявила, что жизнь заставила ее стать «стальным человеком». Она отметила, что это главная ее проблема.