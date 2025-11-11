Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 12:29

Генерал ответил, какой шаг Украины спровоцирует третью мировую войну

Генерал Попов: угон МиГ-31 мог стать реальным шагом к третьей мировой войне

МиГ-31К МиГ-31К Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Угон украинской разведкой российского истребителя МиГ-31 мог бы привести к третьей мировой войне, выразил мнение в беседе с NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, даже в случае принудительной посадки воздушного судна вблизи баз НАТО это немедленно было бы использовано для антироссийской пропаганды.

Если бы ГУР Украины удалось угнать МиГ-31, они его просто посадили бы или сбили вблизи натовских авиабаз в Румынии. Такая провокация была бы очень большим ущербом для военно-политического состояния дел в мире по отношению к России. Им такие провокации нужны для того, чтобы Европе свою экономику на военные рельсы быстрее поставить, а также чтобы народ свой заставить думать так, как хотят политики. Это был бы реальный шаг к третьей мировой войне, — пояснил Попов.

Он отметил, что Украина была бы крайне заинтересована в изучении уникального авиационного комплекса МиГ-31, оснащенного гиперзвуковым ракетным оружием. По его словам, если бы ВСУ завладели истребителем, то могли бы стать угрозой, особенно в период проведения СВО.

Миг-31, который несет гиперзвуковую ракету «Кинжал», имеет очень серьезные тактико-технические возможности. ГУР Украины хотели бы заполучить его именно в комплексе: систему, ракету и самолет. Это было бы для них уникальным событием, которое дало бы возможность реализовать свои проекты, — резюмировал Попов.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что угон истребителя МиГ-31 мог бы стать серьезным ударом для РФ. По его словам, в такой ситуации российским инженерам пришлось бы создавать новые технологии с нуля.

Украина
Россия
истребители
МиГ-31
