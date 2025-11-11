Дегтярева отговорили ужесточать лимит на легионеров перед РПЛ-2025/26 Дегтярева отговорили ужесточать лимит на легионеров перед стартом РПЛ-2025/26

Министр спорта России Михаил Дегтярев хотел ввести ужесточение лимита на число легионеров в российских футбольных клубах за несколько недель до старта РПЛ в сезоне-2025/26, однако его смогли отговорить, пишет «Чемпионат.com» со ссылкой на осведомленные источники. По его информации, главу Минспорта переубедил президент РФС Александр Дюков, а также помощник главы государства Алексей Дюмин.

Министра переубедил президент РФС Александр Дюков. Главным посредником в этих переговорах выступил Алексей Дюмин — бывший губернатор в Тульской области, а сейчас — помощник Владимира Путина, — заявил собеседник издания.

Ранее экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой раскритиковал идею запретить легионерам играть в Кубке России. Он заявил, что это какая-то «шуточная форма», и задался вопросом, где тогда выступать футболистам с иностранным паспортом.

До этого сообщалось что Министерство спорта РФ рассматривает возможность введения ограничений для иностранных игроков в матчах Кубка России. Предполагается, что в турнире смогут участвовать исключительно футболисты, имеющие право выступать за российские сборные команды. Глава Минспорта пообещал организовать детальную проработку инициативы.