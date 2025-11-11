В Кремле заинтересовались содержанием контактов Токаева и Трампа Песков: Москве интересно узнать о содержании контактов Токаева и Трампа

России интересно узнать о содержании контактов президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с его американским коллегой Дональдом Трампом, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. Власти страны готовы изучить детали, если Токаев сам захочет их раскрыть, сообщает ТАСС.

Если президент Казахстана сочтет необходимым проинформировать нашего президента о содержании контактов, которые у него состоялись в Вашингтоне, конечно же, это будет весьма интересно для российской стороны, — сказал Токаев.

Ранее Токаев заявил, что США, Китай, Европа, Азия и Африка признают исключительную роль России и ее президента Владимира Путина в решении мировых проблем. Он отметил, что пришел к такому мнению после переговоров с руководителями различных стран. Президент подчеркнул, что справиться с вызовами современной политики без участия России не представляется возможным.

До этого Токаев заявлял, что партнерство Москвы и Астаны стало важным фактором для создания системы безопасности в Евразии. Он подчеркнул, что отношения двух государств являются зрелыми и основаны на уважении и равноправии.