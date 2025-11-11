Песков раскрыл одну деталь о возможном разговоре Путина и Трампа Песков: разговор Путина и Трампа может быть организован оперативно

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа при необходимости может быть организован в оперативном режиме, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом он отметил, что пока запросов на переговоры с американской стороны не поступало, передает ТАСС.

Еще раз повторяю, при необходимости есть возможность организовывать такие разговоры максимально оперативно, но пока их (запросов. — NEWS.ru) не было. Пока работа в этом плане в соответствии с указанием президента России продолжается, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что Россия заинтересована как можно скорее завершить кризис на Украине. Он подчеркнул, что прежде важно достичь поставленных изначально задач.

Кроме того, Песков заявлял, что число сторонников установления мира на условиях России будет увеличиваться на Украине. Он выразил уверенность в развитии данной тенденции даже на фоне запуганности населения страны.

До этого он говорил о продолжении специальной военной операции до выполнения всех поставленных задач. При этом пресс-секретарь президента России отметил готовность Москвы к переводу процесса в дипломатическое русло.