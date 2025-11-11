Разведчик рассказал, что заставило половину бойцов ВСУ сбежать из Рыбного Разведчик Малек: половина бойцов ВСУ сбежала из Рыбного во время ближнего боя

Половина группировки ВСУ в населенном пункте Рыбное в Днепропетровской области сбежала, когда начался ближний бой с российскими войсками, заявил разведчик группировки войск «Восток» с позывным Малек. По его словам, его подразделение зашло в село неожиданно, потому украинские бойцы оказались не готовы к отражению атаки, передает ТАСС.

Себя выдавать не хотелось, и пришлось ждать, пока утихнет, пока не будет «птичек» (беспилотников. — NEWS.ru) украинских. Зашли где-то скрытно, потихоньку. Они как бы нас не ждали. Зашли в населенный пункт Рыбное с восточной стороны. Они сидели на краю. Вступили в контакт (ближний бой. — NEWS.ru). Половина убежала, — рассказал Малек.

Ранее командир разведгруппы 37-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным Фокус отмечал, что военнослужащие группировки войск «Восток» совершили пеший марш-бросок протяженностью 24 километра для освобождения населенного пункта Рыбное в Днепропетровской области. В ходе выполнения боевой задачи штурмовикам также потребовалось форсировать водную преграду.