11 ноября 2025 в 11:08

Броснана заметили в Лондоне в компании неожиданной фигуры

Броснан воссоединился с наркозависимым сыном спустя 20 лет

Пирс Броснан Пирс Броснан Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Актер Пирс Броснан наладил общение с наркозависимым сыном Кристофером после 20-летней размолвки, передает RadarOnline. Отмечается, что «Джемс Бонд» в компании кровного члена семьи ужинал в Лондоне.

Отмечается, что с актером также находился его приемный сын Дилан. Очевидцы утверждают, что все трое членов семьи выглядели довольными и счастливыми. Журналисты рассказали, что Броснану удалось найти общий язык с Кристофером, когда тот поборол зависимость от запрещенных веществ.

В издании уточнили, что 20 лет назад Броснан-младший страдал от сильной зависимости и даже впал в кому из-за передозировки. Тогда актер заявлял, что шокирован произошедшим и не видит другого выхода, кроме как оборвать контакты.

Ранее голливудская актриса Джессика Альба впервые вышла в свет со своим новым избранником. На благотворительном гала-вечере Baby2Baby в Лос-Анджелесе звезду сопровождал актер Дэнни Рамирес, который моложе ее на 11 лет. О романе стало известно весной 2025 года. Летом их впервые заметили вместе возле дома актера.

Пирс Броснан
дети
зависимости
актеры
