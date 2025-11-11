Броснана заметили в Лондоне в компании неожиданной фигуры Броснан воссоединился с наркозависимым сыном спустя 20 лет

Актер Пирс Броснан наладил общение с наркозависимым сыном Кристофером после 20-летней размолвки, передает RadarOnline. Отмечается, что «Джемс Бонд» в компании кровного члена семьи ужинал в Лондоне.

Отмечается, что с актером также находился его приемный сын Дилан. Очевидцы утверждают, что все трое членов семьи выглядели довольными и счастливыми. Журналисты рассказали, что Броснану удалось найти общий язык с Кристофером, когда тот поборол зависимость от запрещенных веществ.

В издании уточнили, что 20 лет назад Броснан-младший страдал от сильной зависимости и даже впал в кому из-за передозировки. Тогда актер заявлял, что шокирован произошедшим и не видит другого выхода, кроме как оборвать контакты.

