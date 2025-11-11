В России могут ужесточить контроль над управляющими компаниями

В России могут ужесточить контроль над управляющими компаниями Движение «Сорок сороков» призвало ввести в России публичный рейтинг работы УК

Представители общественного движения «Сорок сороков» предложили ввести в России публичный рейтинг работы управляющих компаний (УК), пишет LIFE.ru. Согласно инициативе, УК запретят распоряжаться средствами на благоустройство без согласия жильцов домов.

Такой подход зарождает новое понимание финансового планирования, в том числе и верного применения налогового законодательства, признания средств, собираемых жильцами в ремонтные фонды, целевыми, — отметили общественники.

Авторы инициативы также призвали открыть для каждого многоквартирного дома отдельный расчетный счет, который будет доступен жильцам. Эта мера, по их мнению, позволит искоренить тотальное нецелевое использование средств россиян, перечисляемых в УК на содержание и ремонт.

Ранее Минстрой утвердил обновленную форму отчетности для УК, товариществ собственников жилья и жилищных кооперативов. Теперь этим организациям необходимо будет детально информировать жильцов о структуре стоимости коммунальных услуг.