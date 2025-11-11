Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 11:00

Сколько стоит поменять масло в двигателе: рассчитываем стоимость в регионах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вопрос: «Сколько стоит поменять масло в двигателе?» волнует каждого автовладельца. Полная стоимость складывается из цены масла, фильтра и работы сервиса, а итоговая сумма может варьироваться от 2000 до 6000 рублей и более, в зависимости от ряда ключевых факторов. Давайте разберемся, от чего это зависит и как самостоятельно прикинуть нужную сумму.

Какое масло выбрать?

Важно менять масло в двигателе регулярно, по сезону и с учетом рекомендаций производителя. В жаркое время года лучше использовать всесезонные и летние масла, например, 10W-40 или 15W-40, которые обеспечивают максимальную защиту при высоких температурах. Для зимы подойдут масла с низкой вязкостью, такие как 5W-30 или 0W-40, которые позволяют уверенно запускать двигатель на морозе.

Стоимость масла варьируется от 600 до 3000 рублей за 4 литра, в зависимости от типа и марки. Бюджетные масла стоят от 600 до 1200 рублей за 4 литра. Синтетическое и премиальное масло — от 1500 до 3000 рублей за 4 литра. На цены также влияют объем, дополнительные присадки и заводские допуски.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Цена работы в сервисе

Что касается стоимости самой услуги по замене масла в двигателе, то она различается по регионам. Например, в Москве и Санкт-Петербурге цена работы может начинаться от 1000 рублей. В сервисах Московской и Ленинградской областей она часто немного ниже. В крупных региональных центрах, таких как Омск, Волгоград или Челябинск, стоимость работы по замене масла, как правило, еще демократичнее, начинается от 500 рублей. При этом в официальных дилерских центрах цена всегда будет выше, чем в небольших специализированных мастерских.

Таким образом, чтобы точно прикинуть, сколько стоит поменять масло в двигателе, нужно учесть тип и количество необходимого масла, стоимость масляного фильтра и расценки на работу в вашем регионе. Главный совет: не гонитесь за самой низкой ценой, выбирайте масло, рекомендованное производителем вашего авто, и доверяйте работу проверенным сервисам, где профессионалы не только выполняют замену, но и могут вовремя заметить и предупредить о других возможных неисправностях. Сколько стоит поменять масло в двигателе — всегда стоит уточнять в конкретном сервисе, но ориентироваться можно на приведенные цены.

Ранее мы рассказывали, как дешево и сердито почистить салон авто своими руками.

автомобили
зима
масло
своими руками
советы
лайфхаки
