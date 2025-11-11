Экономист призвал еще больше ограничить число банковских карт на человека Экономист Коган предложил ограничить число банковских карт на человека до шести

Кандидат экономических наук и инвестиционный консультант Евгений Коган предложил в беседе с НСН ограничить число банковских карт на человека до четырех — шести штук. По его мнению, иметь несколько карт в двух или трех банках вполне достаточно для жизни.

Те лимиты, которые объявили, на мой взгляд, более чем либеральные. Я бы еще больше ужесточил. Я не вижу необходимости обычному человеку иметь больше, чем четыре — шесть карт. 10 уже, на мой взгляд, многовато, — высказался Коган.

Экономист добавил, что в среднем у обычных людей по три-четыре карты или максимум пять. По его словам, есть смысл оформлять их в большем количестве только тем, кто «делает какие-то сумасшедшие финансовые операции».

Ранее депутат ГД Анатолий Аксаков заявил, что в России могут установить лимиты на число банковских карт на клиента — не более пяти карт в одном банке и не более 20 во всех кредитных организациях суммарно. По его словам, это нововведение возможно уже с декабря 2025 года.