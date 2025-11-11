Песков рассказал, как Россия выстраивает отношения с новыми властями Сирии Песков: РФ строит отношения с новыми властями Сирии без учета их контактов с США

Россия строит отношения с новыми властями Сирии без учета их контактов с США, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил о недавнем успешном визите президента арабской республики на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Москву и его продолжительных переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Мы выстраиваем свои отношения с новым руководством Сирии, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что приезд аш-Шараа в Вашингтон имел историческое значение, поскольку стал первым подобным событием с момента обретения Сирией независимости в 1946 году. Временный президент республики после встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом объявил о кардинальном изменении характера отношений между Дамаском и Вашингтоном. Он охарактеризовал республику как перспективного геополитического союзника для США.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия проводит активные консультации с сирийскими представителями по ряду важных вопросов. Дипломат отметил, что взаимодействие между странами вышло на новый уровень интенсивности.