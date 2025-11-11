Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 12:24

Песков рассказал, как Россия выстраивает отношения с новыми властями Сирии

Песков: РФ строит отношения с новыми властями Сирии без учета их контактов с США

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия строит отношения с новыми властями Сирии без учета их контактов с США, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил о недавнем успешном визите президента арабской республики на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Москву и его продолжительных переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Мы выстраиваем свои отношения с новым руководством Сирии, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что приезд аш-Шараа в Вашингтон имел историческое значение, поскольку стал первым подобным событием с момента обретения Сирией независимости в 1946 году. Временный президент республики после встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом объявил о кардинальном изменении характера отношений между Дамаском и Вашингтоном. Он охарактеризовал республику как перспективного геополитического союзника для США.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия проводит активные консультации с сирийскими представителями по ряду важных вопросов. Дипломат отметил, что взаимодействие между странами вышло на новый уровень интенсивности.

Россия
Дмитрий Песков
Сирия
отношения
Кремль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России создали компактный антидрон для защиты инженерных сооружений
Mitsubishi зарегистрировала домены в России впервые с 2022 года
Покровск, Купянск, Запорожье: как идет наступление ВС РФ 11 ноября
В Госдуме призвали изменить порядок индексации пенсий
Донаты ВСУ обернулись уголовным делом о госизмене
Министр Вотрен ответила на вопрос о числе ядерных боеголовок у Франции
Любитель детского порно получил «условку» из-за ребенка
Двое туристов сорвались в ущелье
Стало известно дата и место прощания с актером Симоновым
Аксенов доложил Путину о состоянии экономики Крыма
Названо число пострадавших при обрушении части колонны комплекса «Снежком»
Мужчина убил знакомого и вложил ему в руку нож, чтобы скрыть следы
Попытка бойца ВСУ атаковать солдат РФ на велосипеде попала на видео
Попытка угона МиГ-31, налет на Крым, экстремист: ВСУ атакуют РФ 11 ноября
Искусствовед раскрыла, какие новогодние игрушки из СССР ценятся выше всего
Маму девочки-маугли заставили платить алименты на ребенка
В Госдуме вынесли решение по проекту обращения к ООН по Венесуэле
В Госдуме раскрыли, на что пойдет депутат Вороновский в ходе следствия
Главы польских спецслужб бойкотируют нового президента
Украинского командира заочно осудили за расстрел российских военнопленных
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.