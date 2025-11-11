Гинеколог тайно снимал пациенток на военной базе NBC: в США гинеколог тайно снимал осмотры пациенток на видео

Гинеколог на американской военной базе Форт-Худ в Техасе тайно снимал на видео интимные осмотры пациенток, сообщает NBC. По информации источника, на устройствах доктора Блейна Макгроу обнаружены тысячи фото и видео с частями женских тел, а армия годами игнорировала жалобы на его поведение.

В материале говорится, что один из приемов у врача, включая осмотр груди и таза, был полностью записан без ведома пациентки. Адвокаты представляют интересы более 45 пострадавших женщин.

Несмотря на многолетние жалобы на сексуальные домогательства и неподобающие высказывания, руководство базы позволяло врачу продолжать практику, отметило издание. В настоящее время Макгроу отстранен от работы, уголовное расследование продолжается, следователи уже опросили не менее 25 потенциальных жертв.

