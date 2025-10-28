Полицейского поймали на съемке видео под юбкой девушки JT: в Японии арестовали полицейского за съемку под юбкой в магазине

В Японии арестован инспектор полиции, который тайно снимал видео под юбкой посетительницы в магазине города Нагоя, сообщает Japan Today. 38-летний Хидэаки Кобаяси был задержан после того, как сотрудник магазина заметил его действия и вызвал правоохранителей.

По информации источника, прибывшие на место полицейские установили, что задержанный является их коллегой — инспектором из города Цу префектуры Миэ. На его телефоне было обнаружено незаконно снятое видео, а сам Кобаяси полностью признал свою вину, пояснив, что пришел в магазин специально для поиска «понравившейся женщины».

Главный инспектор полиции префектуры Миэ заявил о применении к нарушителю самых строгих дисциплинарных мер. В материале говорится, что Кобаяси служил в полиции с 2010 года.

