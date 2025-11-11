Генерал объяснил, почему Британия пыталась получить МиГ-31

Западные страны, в первую очередь Великобритания, охотятся за российским истребителем МиГ-31 из-за его уникальных характеристик, выразил мнение в беседе с NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, ущерб безопасности России в случае успеха угона воздушного судна был бы очень серьезным.

Запад охотится за МиГ-31, так как у этих стран нет подобных технологий. Британцы готовы заплатить любые деньги, чтобы заполучить истребитель, особенно вместе с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Это делается ради всех наших технологических секретов. Ущерб от угона был бы очень серьезным, если бы ГУР смогли провернуть это. Разведки Британии, США и Украины постоянно разрабатывают подобные операции, пытаются подкупить российских военнослужащих, но каждый раз их план ожидает крах, — пояснил Липовой.

По словам генерала, МиГ-31 разработан с применением космических технологий. Он отметил, что истребитель может нести ядерное, сверхзвуковое, гиперзвуковое и высокоточное оружие.

МиГ-31 — это машина, разработанная с применением космических технологий. На Западе истребителю нет аналогов ни по скорости, ни по высоте полета. Он может нести ядерное, сверхзвуковое, гиперзвуковое и высокоточное оружие. Блок оборудования и материалы, хотя МиГ-31 разработан в 1970-е годы в СССР, до сих пор представляют интерес для Запада, — резюмировал Липовой.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Украина и Великобритания ответят за попытку угона российского истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал». По его словам, Россия уже привыкла к подобным провокациям.