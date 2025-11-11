Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 10:32

В ГД пообещали жесткий ответ Украине и Британии за попытку украсть МиГ-31

Депутат Колесник: Украина и Британия ответят за попытку украсть МиГ-31 с ракетой

Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости

Украина и Великобритания ответят за попытку угона российского истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал», заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, Россия уже привыкла к подобным провокациям.

Безусловно, последствия были бы серьезными, если бы ГУР Украины удалось угнать наш истребитель МиГ-31. Но мы уже привыкли к таким подлым провокациям со стороны Киева, поэтому я уверен, что сможем все предотвратить. Украине мы будем отвечать за попытку угона истребителя на поле боя. И британцам мы, конечно, можем ответить. Вы думаете, кто-то из англичан, которые находятся здесь, нам не известен? Все известны. Убежать не успеют, — высказался Колесник.

Он отметил, что спецслужбы Великобритании и Украины не в состоянии противостоять российской контрразведке и ФСБ. Парламентарий также выразил мнение, что действия Лондона были неадекватными и лишенными здравого смысла.

И MI6, и ГУР при попытке угона российского МиГ-31 оказались слабы в коленках против нашей Федеральной службы безопасности, против наших контрразведок. Британцы уже отупели, видимо, заразились от своего бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, который оставил там какие-то бактерии, не позволяющие им здраво думать, — резюмировал Колесник.

Ранее сообщалось, что в операции Киева по угону МиГ-31 с «Кинжалом» использовалась организация Bellingcat (внесена Минюстом РФ в список иноагентов, признана нежелательной в России организацией). По словам оперативного сотрудника ФСБ РФ, с помощью компании был осуществлен выход на командира воздушного судна.

Украина
Россия
Великобритания
МиГ-31
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сколько стоит поменять масло в двигателе: рассчитываем стоимость в регионах
Свиная рулька в фольге: секрет хрустящей корочки за 2 часа
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 ноября: где сбои в России
Гинеколог тайно снимал пациенток на военной базе
Принц Уильям рассказал, как дети узнали о раке матери
Россияне столкнулись с блокировкой сим-карт при возвращении из-за границы
Разведчик рассказал, что заставило половину бойцов ВСУ сбежать из Рыбного
Генерал объяснил, почему Британия пыталась получить МиГ-31
Россиянка не выжила после ДТП с автобусом в Египте
Крупный тайник ВСУ обнаружили в лесополосе в ДНР
Раскуроченный автобус с российскими туристами показали в Сети
В России могут ужесточить контроль над управляющими компаниями
В Госдуме оценили действия ФСБ при предотвращении угона истребителя МиГ-31
В Британии узнали о катастрофических проблемах ВСУ на фронте
Российский студент-первокурсник умер после избиения в общежитии
В Минобрнауки предложили запретить демпинг вузов
Стало известно, что Трамп подарил новому президенту Сирии
В России требуют лишить Пугачеву звания народной артистки
Мошенники обманывают россиян на площадках для знакомств
Военэксперт раскрыл, как освобождение Красноармейска повлияет на ход СВО
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.