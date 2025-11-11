В ГД пообещали жесткий ответ Украине и Британии за попытку украсть МиГ-31 Депутат Колесник: Украина и Британия ответят за попытку украсть МиГ-31 с ракетой

Украина и Великобритания ответят за попытку угона российского истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал», заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, Россия уже привыкла к подобным провокациям.

Безусловно, последствия были бы серьезными, если бы ГУР Украины удалось угнать наш истребитель МиГ-31. Но мы уже привыкли к таким подлым провокациям со стороны Киева, поэтому я уверен, что сможем все предотвратить. Украине мы будем отвечать за попытку угона истребителя на поле боя. И британцам мы, конечно, можем ответить. Вы думаете, кто-то из англичан, которые находятся здесь, нам не известен? Все известны. Убежать не успеют, — высказался Колесник.

Он отметил, что спецслужбы Великобритании и Украины не в состоянии противостоять российской контрразведке и ФСБ. Парламентарий также выразил мнение, что действия Лондона были неадекватными и лишенными здравого смысла.

И MI6, и ГУР при попытке угона российского МиГ-31 оказались слабы в коленках против нашей Федеральной службы безопасности, против наших контрразведок. Британцы уже отупели, видимо, заразились от своего бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, который оставил там какие-то бактерии, не позволяющие им здраво думать, — резюмировал Колесник.

Ранее сообщалось, что в операции Киева по угону МиГ-31 с «Кинжалом» использовалась организация Bellingcat (внесена Минюстом РФ в список иноагентов, признана нежелательной в России организацией). По словам оперативного сотрудника ФСБ РФ, с помощью компании был осуществлен выход на командира воздушного судна.