Обнаружен пролетевший над Россией метеорит

Найдены первые образцы метеоритного вещества, выпавшего после пролета яркого болида в Тверской и Новгородской областях 27-го октября 2025 года. <…> Метеорит, скорее всего, относится к обыкновенным хондритам (каменные метеориты) группы LL6, — говорится в сообщении.

Ранее ночью 27 октября странное небесное тело заметили над Москвой и Подмосковьем. Некоторые пользователи Сети предположили, что это мог быть метеорит. На опубликованных кадрах виден объект зеленого цвета с ярким хвостом, который с высокой скоростью пересекал небо.

