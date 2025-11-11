Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 ноября 2025 в 09:01

Обнаружен пролетевший над Россией метеорит

Ученые ГЕОХИ РАН нашли образцы пролетавшего над Россией метеорита

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В России обнаружили образцы пролетавшего 27 октября над Тверской и Новгородской областями метеорита, сообщает ГЕОХИ РАН в Telegram-канале. По информации ученых, небесное тело, скорее всего, относится к обыкновенным хондритам или каменным метеоритам.

Найдены первые образцы метеоритного вещества, выпавшего после пролета яркого болида в Тверской и Новгородской областях 27-го октября 2025 года. <…> Метеорит, скорее всего, относится к обыкновенным хондритам (каменные метеориты) группы LL6, — говорится в сообщении.

Ранее ночью 27 октября странное небесное тело заметили над Москвой и Подмосковьем. Некоторые пользователи Сети предположили, что это мог быть метеорит. На опубликованных кадрах виден объект зеленого цвета с ярким хвостом, который с высокой скоростью пересекал небо.

До этого сообщалось, что недавно обнаруженный квазиспутник Земли 2025 PN7 может оказаться фрагментом советской космической программы. Объект, первоначально принятый за естественное небесное тело, на самом деле — остаток аппарата «Зонд-1».

Россия
регионы
метеориты
образцы
