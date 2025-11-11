Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 ноября 2025 в 09:29

Администрация Трампа решила добывать нефть у берегов Калифорнии

Трамп одобрил возобновление бурения нефтяных скважин у побережья Калифорнии

Администрация президента США Дональда Трампа решила возобновить бурение нефтяных скважин у побережья Калифорнии, которое не осуществлялось несколько десятилетий, сообщила газета The Washington Post. Программа американского лидера предусматривает продажу шести лицензий на бурение на калифорнийском шельфе в период с 2027 по 2030 год.

Вашингтон планирует предоставить в аренду участки для освоения месторождений в Мексиканском заливе и на Аляске. В Мексиканском заливе планируется расширение работ в восточной части, несмотря на решительные протесты многих жителей Флориды, с возможной сдачей участков в аренду в 2029 и 2030 годах.

На территории штата Аляска администрация планирует до 2031 года заключить более 20 сделок по предоставлению в аренду участков под разработку нефтяных и газовых месторождений. Среди них — район, расположенный более чем в 200 милях от побережья, в Северном Ледовитом океане. Ранее администрация Трампа уже сняла запрет на разработку новых нефтегазовых месторождений на побережье Аляски.

Ранее офис торгового представителя США Джеймисона Грира сообщил о приостановке торгового разбирательства в отношении Китая сроком на один год. Оно было инициировано в апреле 2024 года и касалось якобы применяемых КНР «недобросовестных практик» в сфере судостроения, судоходства и логистики.

