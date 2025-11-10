США сделали паузу в торговом споре с Китаем США приостановили расследование в отношении КНР в сфере судостроения и логистики

Офис торгового представителя США Джеймисона Грира на своем сайте сообщил о приостановке торгового разбирательства в отношении Китая сроком на один год. Оно было инициировано в апреле 2024 года и касалось якобы применяемых КНР «недобросовестных практик» в сфере судостроения, судоходства и логистики.

Уточняется, что временное прекращение разбирательства последовало за торгово-экономическими договоренностями между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, о которых Белый дом объявил 1 ноября текущего года. По мнению Грира, эта встреча имеет историческое значение.

Соединенные Штаты продолжат работу внутри страны и переговоры с ключевыми союзниками и партнерами о возрождении американского судостроения, — добавили в офисе торгпреда.

Ранее стало известно, что Китай приостановил действие ограничений на экспорт в США галлия, германия и сурьмы. Решение будет действовать до 27 ноября 2026 года. Кроме того, Пекин смягчил меры контроля в отношении 31 американской компании в качестве реализации консенсуса, достигнутого на китайско-американских торговых переговорах в Куала-Лумпуре.