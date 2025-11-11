В Барнауле заживо сгорели два человека В Барнауле при пожаре в частном доме погибли два человека

Два человека погибли при пожаре, который произошел утром 11 ноября в одном из частных домов в поселке Бельмесево в Барнауле, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю. По предварительной информации, к трагедии привело неосторожное обращение с огнем.

Тела погибших — мужчины и женщины — были обнаружены на месте происшествия. К тушению пожара привлекались 22 сотрудника МЧС и три автоцистерны. В условиях сильного задымления и высокой температуры разведку и тушение вели два звена спасателей. Причина произошедшего устанавливается.

В МЧС России напомнили, что самая распространенная причина пожаров — неосторожность. Спасатели рекомендуют установить в жилом помещении датчики дыма и приобрести огнетушитель.

