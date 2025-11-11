Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 09:37

В Барнауле заживо сгорели два человека

В Барнауле при пожаре в частном доме погибли два человека

Фото: t.me/mchs_altkray*

Два человека погибли при пожаре, который произошел утром 11 ноября в одном из частных домов в поселке Бельмесево в Барнауле, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю. По предварительной информации, к трагедии привело неосторожное обращение с огнем.

Тела погибших — мужчины и женщины — были обнаружены на месте происшествия. К тушению пожара привлекались 22 сотрудника МЧС и три автоцистерны. В условиях сильного задымления и высокой температуры разведку и тушение вели два звена спасателей. Причина произошедшего устанавливается.

В МЧС России напомнили, что самая распространенная причина пожаров — неосторожность. Спасатели рекомендуют установить в жилом помещении датчики дыма и приобрести огнетушитель.

Ранее 700 человек были вынуждены эвакуироваться из гостиницы Azimut в центре Москвы. На место прибыли спасатели. Позднее выяснилось, что причиной эвакуации стало ложное срабатывание пожарной сигнализации из-за сбоя в электросети. Среди эвакуированных было много детей, которые участвуют в театральном фестивале LT FEST.

Барнаул
Алтайский край
погибшие
пожары
МЧС
