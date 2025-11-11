Токаев анонсировал открытие сквера в честь дружбы России и Казахстана Токаев: сквер в честь дружбы России и Казахстана скоро откроется в Москве

Сквер в честь дружбы России и Казахстана в ближайшее время откроется в Москве, сообщил казахский лидер Касым Жомарт-Токаев в статье, опубликованной в «Российской газете». Он также отметил, что в этом году в Астане была создана Аллея вечной дружбы двух стран.

В ближайшее время будет открыт Сквер казахстанско-российской дружбы в Москве, — написал Токаев.

Ранее президент Казахстана заявил, что партнерство Москвы и Астаны стало важным фактором для создания системы безопасности в Евразии. Он подчеркнул, что отношения двух государств являются зрелыми и основаны на уважении и равноправии.

До этого пресс-секретарь президента РФ Кремля Дмитрий Песков заявил, что Казахстан является особым, привилегированным партнером России. Он добавил, что Москва завершает подготовку к государственному визиту Касым-Жомарта Токаева.

В конце октября президент России Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с Днем республики, выразив уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и союзничества между странами. Он отметил успехи Казахстана в социально-экономическом развитии и на международной арене.