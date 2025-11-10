Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 08:13

«Не надо обольщаться»: Небензя сделал предупреждение по перемирию в Газе

Небензя: перемирие в секторе Газа является хрупким

Василий Небензя Василий Небензя Фото: Photographer Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Перемирие в секторе Газа является хрупким, заявил РИА Новости постпред России в ООН Василий Небензя. Он отметил, что прекращение огня там должно продолжаться, при этом нельзя забывать о разрешении палестинской проблемы путем создания двух государств.

Слава Богу, что наступило перемирие [в секторе Газа]. Достаточно хрупкое, не надо обольщаться, — сказал Небензя.

Ранее представитель движения Юсеф Хамдан заявил, что находящиеся в туннелях Рафаха на юге сектора Газа бойцы ХАМАС не намерены сдаваться, несмотря на попытки Израиля добиться их капитуляции. По его словам, правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху зависит от крайне правых элементов, стремящихся сорвать соглашение о прекращении огня.

До этого власти сектора Газа сообщили, что с момента вступления в силу соглашения о перемирии Израиль направил в регион 3,2 тыс. грузовых автомобилей с гуманитарными грузами, что составляет лишь 24% от оговоренного объема. По их информации, вместо предусмотренных 600 грузовиков ежесуточно пропускается в среднем лишь 145 транспортных средств.

