10 ноября 2025 в 19:35

Посадите в ноябре — весной в саду водопад белоснежных шариков! Многолетник-сказка с красивыми цветками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда видишь этот кустарник в полном цветении, кажется, будто в сад пришла настоящая сказка. Дейция сорта Pride of Rochester — это тот редкий случай, когда потрясающая красота сочетается с удивительной неприхотливостью. В июне ее дуговидно изогнутые ветви буквально утопают в махровых бело-розовых соцветиях, напоминающих изящные помпоны или крошечные розочки. Каждый цветок, усыпанный золотистыми тычинками, источает тонкий нежный аромат, привлекающий в сад первых бабочек и пчел. Цветение длится почти три недели, создавая впечатление, будто куст окутан легким кружевным облаком.

Этот многолетний кустарник сохраняет декоративность даже после цветения — его густая светло-зеленая листва образует изящный фон для других растений. Дейция прекрасно чувствует себя в умеренном климате, предпочитая солнечные места с легким притенением в полуденные часы. К почвам она не требовательна, главное — обеспечить хороший дренаж и избегать застоя влаги. Уход за ней минимален: весенняя санитарная обрезка, полив в засуху и легкое укрытие на зиму в первые годы после посадки. Ее изящная раскидистая форма не требует формирующей стрижки, что делает ее идеальным выбором для садоводов, ценящих естественную красоту. Посадите дейцию у беседки, вдоль садовой дорожки или в качестве солитера на газоне — и вы получите тот самый эффект «свадебного декора», который будет радовать вас годами.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

Мария Левицкая
М. Левицкая
