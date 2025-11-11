Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых горошин. Многолетник-талисман с красивыми цветками

Это растение — настоящая находка для тех, кто ищет в саду нежность и очарование. Годеция крупноцветковая сорта Феникс и правда напоминает рассыпанные по клумбе персиковые горошины. Ее крупные махровые цветки нежного лососево-розового оттенка с перламутровым отливом кажутся сделанными из тончайшего шелка. Они собраны в пышные соцветия, которые практически усыпают собой аккуратный кустик, создавая впечатление живого букета.

Что делает ее удивительной, так это контраст между хрупким видом и удивительной стойкостью. В отличие от многих капризных красавиц, годеция спокойно переносит весенние и осенние похолодания, цветет не переставая с июля до самых заморозков. Она совершенно нетребовательна к почвам, главное — обеспечить ей солнечное место и беззастенчиво срезать отцветающие бутоны, чтобы стимулировать появление новых. Этот однолетник легко выращивается прямым посевом в грунт в мае, а его способность к самосеву позволит вам обнаруживать на том же месте милые годециевые всходы и в следующем году. Посадите ее вдоль дорожек или в бордюрах, и она будет все лето дарить вам свои персиковые облака, наполняя сад легкостью и изяществом.

