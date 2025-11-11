Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 06:35

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых горошин. Многолетник-талисман с красивыми цветками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это растение — настоящая находка для тех, кто ищет в саду нежность и очарование. Годеция крупноцветковая сорта Феникс и правда напоминает рассыпанные по клумбе персиковые горошины. Ее крупные махровые цветки нежного лососево-розового оттенка с перламутровым отливом кажутся сделанными из тончайшего шелка. Они собраны в пышные соцветия, которые практически усыпают собой аккуратный кустик, создавая впечатление живого букета.

Что делает ее удивительной, так это контраст между хрупким видом и удивительной стойкостью. В отличие от многих капризных красавиц, годеция спокойно переносит весенние и осенние похолодания, цветет не переставая с июля до самых заморозков. Она совершенно нетребовательна к почвам, главное — обеспечить ей солнечное место и беззастенчиво срезать отцветающие бутоны, чтобы стимулировать появление новых. Этот однолетник легко выращивается прямым посевом в грунт в мае, а его способность к самосеву позволит вам обнаруживать на том же месте милые годециевые всходы и в следующем году. Посадите ее вдоль дорожек или в бордюрах, и она будет все лето дарить вам свои персиковые облака, наполняя сад легкостью и изяществом.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

Читайте также
Посадите в ноябре — весной в саду водопад белоснежных шариков! Многолетник-сказка с красивыми цветками
Общество
Посадите в ноябре — весной в саду водопад белоснежных шариков! Многолетник-сказка с красивыми цветками
Это красавчик держится бодрячком и зимой, и осенью: обалденный многолетник выдержит -35 и превратит сад в сказку
Общество
Это красавчик держится бодрячком и зимой, и осенью: обалденный многолетник выдержит -35 и превратит сад в сказку
Россиянам объяснили, какой объем дров нужно заготавливать на зиму
Общество
Россиянам объяснили, какой объем дров нужно заготавливать на зиму
Цветы на балконе осенью: какие сорта выбрать, сколько нужно света и тепла
Life Style
Цветы на балконе осенью: какие сорта выбрать, сколько нужно света и тепла
Посади в ноябре — получи июньский букет: этот цветок растет на бедных почвах и не требует подвязки
Общество
Посади в ноябре — получи июньский букет: этот цветок растет на бедных почвах и не требует подвязки
многолетники
дачники
садоводы
цветы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сенатор объяснил, почему советы Ниинисте насчет России не спасут Европу
Башаров рассказал о неизлечимом кардиологическом заболевании
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 11 ноября: инфографика
Раскрыта сумма, которую Генпрокуратура потребовала взыскать с Кибовского
Аналитик назвала сумму перевода, которая встревожит банки
Точными ударами разнесли позиции ВСУ: успехи ВС РФ к утру 11 ноября
Россиянам рассказали, какую компенсацию могут получить застрявшие в лифте
Стала известна главная причина обысков у «кошелька» Зеленского
Стало известно, сколько БПЛА атаковали Россию ночью
В России впервые рассмотрят дело о военном положении
На Украине опровергли мифы Киева о минимальных потерях ВСУ
Россиянам дали советы, которые сэкономят миллионы рублей при постройке дома
Трамп пожаловался, что в Белом доме невозможно принять важного гостя
Булыкин призвал заменить 80% легионеров в РПЛ из-за поведения Нгамале
Что будет с ценами на аренду жилья в 2026 году, как сэкономить
Корабельное оружие «украсило» российский «Урал» в зоне СВО
Готовим татарский элеш с курицей и картошкой: секрет самого сочного пирога
США нашли выход из рекордного по времени шатдауна
Погодный коллапс на Камчатке: людей просят не покидать дома, что известно
Раскрыто, какие штрафы грозят за срыв подготовки к отопительному сезону
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.