Ксения Бородина снялась в кино

Телеведущая и блогер Ксения Бородина приняла участие в съемках фильма, о чем она рассказала в своем Telegram-канале. Алексей Чадов стал ее партнером по проекту.

Бородина поделилась, что премьера кинокартины запланирована на весну 2026 года. Ее съемки в фильме длились полтора месяца. Звезда также выразила свое восхищение работой Чадова. По ее мнению, профессионализм и целеустремленность артиста сделали их совместное творчество особенно ярким и запоминающимся на экране. Бородина выразила благодарность всей съемочной группе за полученный ценный опыт.

Андрей Малай и Аксинья, хочу сказать, что работа с вами стала для меня важным этапом роста как актрисы. Спасибо за ценные советы и поддержку на этом пути. Алексей Чадов, твой профессионализм и целеустремленность сделали наше партнерство на экране таким запоминающимся. Я очень ценила твою поддержку и вдохновение, — написала телеведущая.

Ранее сообщалось, что певица Zivert исполнит главную роль в новом комедийном сериале «Санкционер», где она воплотит образ эмоциональной итальянки. В проекте также задействованы такие известные актеры, как Дмитрий Нагиев, Александр Ильин — старший, Борис Дергачев, Анна Уколова и Николай Шрайбер.