Газовым хранилищам Германии предрекли закрытие из-за кризиса

Газовые хранилища в Германии больше не окупаются и могут закрыться, сообщает издание Berliner Zeitung. Хранение топлива стало невыгодным после отказа от импорта российских энергоресурсов, это чревато кризисом, отметили журналисты.

По информации издания, одно из своих крупнейших хранилищ в Брайтбрунне на озере Кимзее планирует закрыть оператор Uniper. Другие компании могут последовать примеру. Недостаточное заполнение хранилищ также имеет негативные последствия — это грозит ростом цен до 150 евро за мегаватт-час. При этом ущерб для немецкой экономики составит €1 млрд (около 94 млрд рублей) в год, передают журналисты.

В СМИ отметили, что газовые хранилища считаются основой энергоснабжения в Германии. Они покрывают до 60% потребностей страны в холодные дни. Однако из-за отказа от российского газа и дороговизны импорта СПГ ценовое преимущество между летним и зимним периодом исчезло, а хранение энергоресурсов стало невыгодным.

Ранее компания «Газпром» объявила о завершении процесса закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) перед наступлением зимнего сезона. Топливный гигант установил рекордные объемы запасов в России.