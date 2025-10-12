Военные корабли США и Британии попали под прицел ВС Китая Sohu: ВС Китая следили за эсминцем США USS Higgins и фрегатом Британии

Китайские военные взяли под прицел американский эсминец USS Higgins и британский фрегат HMS Richmond при их проходе через Тайваньский пролив в сентябре, передает RZNonline.ru со ссылкой на китайский портал Sohu. По информации издания, командование Восточного театра военных действий НОАК задействовало военно-морские и авиационные силы для полного контроля над ситуацией.

Согласно Конвенции ООН по морскому праву, Китай обладает суверенитетом над водами Тайваньского пролива, ширина которого колеблется от 200 до 410 км. Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее подчеркивал, что понятия «международные воды» в отношении этого региона не существует. Однако США, не ратифицировавшие Конвенцию, регулярно игнорируют требование уведомлять Пекин о проходе.

Британские источники сообщают, что китайские истребители J-16 пикировали на малой высоте на западные корабли, создавая потенциально опасную ситуацию. В 2024 году Китай уже открывал предупредительный огонь по японскому эсминцу, нарушившему территориальные воды, демонстрируя готовность к жесткому ответу на любые угрожающие действия.

Ранее стало известно, что власти Китая могут предложить президенту США Дональду Трампу инвестиции на $1 трлн, если он откажется от боевых действий с КНР из-за Тайваня. Речь идет об активизации военных учений Поднебесной, в ходе которых отрабатываются сценарии силового взятия под контроль Тайбэя.