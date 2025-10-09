Трампу предложили $1 трлн за отказ от войны «Взгляд»: власти Китая предложили Трампу инвестиции на $1 трлн за отказ от войны

Власти Китая могут предложить президенту США Дональду Трампу инвестиции на $1 трлн, если он откажется от боевых действий с КНР из-за Тайваня, пишет «Взгляд». В публикации говорится об активизации военных учений Поднебесной, в ходе которых отрабатываются сценарии силового взятия под контроль Тайбэя.

Тайваньские власти рассчитывают на американскую поддержку и демонстрируют лояльность Вашингтону. В числе таких шагов — отказ от закупок российской нефти и готовность инвестировать $165 млрд в строительство завода по производству полупроводников в штате Аризона.

Под упомянутыми триллионными инвестициями подразумевается объем экспорта американской сои в Китай. Этот показатель сократился с $3 млрд в год до нулевых значений в результате торговой войны, инициированной самим Трампом.

Ранее заместитель начальника Генерального штаба по разведке Министерства обороны Тайваня Се Цзи-шэн высказал мнение, что возможное поражение Украины способно стимулировать Китай к более активным действиям в отношении Тайваня. Военный отметил, что на острове внимательно наблюдают за развитием конфликта и рассматривают потенциальную победу Киева как фактор, способствующий укреплению собственной обороноспособности.