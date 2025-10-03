Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 10:13

На Тайване оценили последствия поражения Украины

ГШ Тайваня: поражение Украины может подтолкнуть Китай к агрессии

Фото: Liang Lei/XinHua/Global Look Press

Замначальника Генштаба по разведке Минобороны Тайваня Се Цзи-шэн заявил, что поражение Украины может подтолкнуть Китай к более агрессивным шагам против Тайваня, сообщает Reuters. Он подчеркнул, что на острове внимательно следят за развитием кризиса и рассчитывают на победу Киева как на фактор укрепления собственной обороноспособности.

Мы желаем им, Украине, победы. Мы можем использовать это для повышения нашей общей готовности, — сказал Се Цзи-шэн.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин потребовал от президента США Дональда Трампа отказаться от поддержки независимости Тайваня в обмен на заключение торгового соглашения между Соединенными Штатами и Китаем. По данным аналитиков, китайский лидер намерен использовать торговые переговоры как инструмент давления.

До этого глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Трамп поручил подготовить вооруженные силы к сдерживанию России и Китая. При этом Хегсет подчеркнул, что США не стремятся к конфликту, но намерены сохранять военные возможности во всех сферах, одновременно используя дипломатические инструменты.

