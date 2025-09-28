На Западе раскрыли планы Си Цзиньпина насчет Тайваня WSJ: Си Цзиньпин требует от Трампа отказа от поддержки независимости Тайваня

Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал от президента США Дональда Трампа отказаться от поддержки независимости Тайваня в обмен на заключение торгового соглашения между Соединенными Штатами и Китаем, сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, китайский лидер намерен использовать торговые переговоры как инструмент давления.

Китайский лидер планирует оказать давление на своего американского коллегу, чтобы тот официально заявил, что США «выступают против» независимости Тайваня, — говорится в публикации.

Как отмечает источник, китайского главу больше не устраивает позиция Вашингтона времен администрации экс-президента Джо Байдена, когда США ограничивались лишь отсутствием поддержки независимости острова. Теперь Пекин требует официального заявления. Переговоры между сторонами могут состояться на саммите АТЭС в Южной Корее.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Трамп поручил подготовить вооруженные силы к сдерживанию России и Китая. При этом Хегсет подчеркнул, что США не стремятся к конфликту, но намерены сохранять военные возможности во всех сферах, одновременно используя дипломатические инструменты.