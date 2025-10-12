Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 18:15

Толпа охранников насильно затолкала подростков в подсобку ТЦ

Охранники сочинского ТЦ «МореМолл» затолкали подростков в подсобное помещение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сочи охранники по неизвестной причине насильно затолкали подростков в подсобное помещение торгового центра «МореМолл», сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи». На опубликованных кадрах неравнодушные очевидцы происшествия спрашивают, почему те так поступили, однако разъяснений не последовало. Инцидент произошел у магазина электроники на первом этаже ТЦ.

До этого стало известно, что охранник гостиницы Delphin Habib в Тунисе удерживал за шею 17-летнюю британку и трогал ее, а затем попытался поцеловать ее 13-летнюю двоюродную сестру, когда девочки вышли из туалета. После инцидента родители девочек обратились к администраторам гостиницы, однако те не звонили в полицию более часа. Когда же охранника арестовали, полицейские начали оказывать моральное давление на британцев.

Ранее сообщалось, что в северо-западной части Москвы действует хулиганская группировка «Гжель», состоящая из подростков. Несовершеннолетние нападают на прохожих, в том числе на детей и мигрантов. Ситуация обострилась после инцидента с выстрелами из сигнального пистолета.

подростки
Сочи
торговые центры
несовершеннолетние
