02 октября 2025 в 12:22

Охранник удерживал 17-летнюю девочку за шею и трогал ее в туалете отеля

Охранник отеля в Тунисе приставал к двум несовершеннолетним британкам в туалете

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Охранник гостиницы Delphin Habib в Тунисе удерживал за шею 17-летнюю британку и трогал ее, а затем попытался поцеловать ее 13-летнюю двоюродную сестру, когда девочки вышли из туалета, передает Daily Mail. После инцидента родители девочек обратились к администраторам гостиницы, однако те не звонили в полицию более часа. Когда же охранника арестовали, полицейские начали оказывать моральное давление на британцев.

Мы объяснили, что произошло, но полицейские обращались с нами как с преступниками. Они продолжали кричать на нас, и мы чувствовали себя очень уязвимыми. Они твердили, что нам нужно снять обвинения, что мы должны простить его, потому что у него дома жена и семья и ему нужно работать, чтобы зарабатывать деньги. Они сказали нам, что «его мама умерла два месяца назад, так что, пожалуйста, простите его», — рассказала мать одной из девочек.

Ранее в Навлинском районном суде Брянской области 42-летнего педофила приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Его обвинили в развращении девочек и распространении детского порно. Мужчина вел страницу от имени девочки в соцсетях и домогался несовершеннолетних.

