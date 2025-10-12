Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 15:35

Пушков одним примером показал крах Запада в попытке изолировать Россию

Пушков констатировал провал Запада в бизнес-изоляции России

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Коллективному Западу не удалось добиться бизнес-изоляции России, заявил в своем Telegram-канале сенатор РФ Алексей Пушков и привел в пример Mercedes. По его словам, немецкая компания ушла с российского рынка в убыток себе и уступила место китайским конкурентам. Однако теперь в Mercedes дали понять, что ни за что не уйдут из КНР, даже если Запад начнет против автоконцерна санкционную войну.

Бизнес-изоляция России Западу все же не удалась: 1400 немецких компаний остались работать в России, несмотря ни на что, — отметил он.

До этого доцент кафедры инновационных и цифровых технологий университета «Синергия» Дарья Копылова рассказала, что планы Евросоюза по полному отказу от российского газа могут вызвать значительное падение экономики региона. Такое решение приведет к снижению ВВП на 20% в течение пяти лет, отметила она.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что президент США Дональд Трамп готов укреплять экономические связи с Россией, если удастся добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, никаких причин для изоляции России нет, кроме одной — «продолжающегося конфликта», к тому же у страны большие запасы нефти и газа.

