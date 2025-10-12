В РАН рассказали о последствиях солнечной активности для техники в космосе

Солнечная активность может оказать влияние на планирование миссий на Марс, заявил руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев. Он отметил, что полеты к другим планетам обязательно произойдут, однако они требуют тщательного планирования и подготовки, передает РИА Новости.
Астроном подчеркнул, что рентгеновское излучение, возникающее в результате солнечной активности, представляет серьезную угрозу для пилотируемых космических полетов. Солнечная активность может вывести из строя космический аппарат. Однако, по словам Богачева, сейчас наступил благоприятный период для миссий к Луне и Марсу. Он также отметил, что солнечная активность начнет возрастать в период с 2032 по 2033 год.
Ученый рассказал, что в США разрабатываются планы по отправке кораблей на Марс. По предварительным оценкам, первые миссии могут состояться в 2050-е годы XXI века.
Ранее Богачев сообщил, что через пять млрд лет Солнце, согласно общепринятой теории эволюции звезд, превратится в красного гиганта и может уничтожить Землю. До этого времени, по словам ученого, оно будет сохранять стабильность и поддерживать комфортные условия для жизни на Земле.