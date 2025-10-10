«Все имеет конец»: в РАН спрогнозировали, когда Солнце сожжет Землю Ученый РАН Богачев: Солнце станет красным гигантом через пять миллиардов лет

Через пять миллиардов лет Солнце превратится в красного гиганта и уничтожит Землю, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. По его словам, это соответствует общепринятой теории эволюции звезд, пишет РИА Новости.

Солнце — это звезда, и все, что имеет начало, имеет и конец. Согласно теории эволюции звезд, через пять миллиардов лет оно превратится в красного гиганта, сожжет Меркурий, Венеру и Землю, — заявил исследователь.

На завершающем этапе эволюции звезда превратится в белого карлика, который сможет существовать практически вечно по человеческим меркам. Ученый подчеркнул, что до наступления этих катастрофических событий Солнце будет сохранять стабильность, поддерживая комфортные условия для жизни на Земле.

Ранее на Солнце была зарегистрирована наиболее мощная вспышка с конца сентября. Пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, проинформировала, что событие произошло в 15:31 по московскому времени на западном краю солнечного диска. По информации ученых, данное явление не окажет влияния на геомагнитную обстановку. Дело в том, что источник находился на обратной стороне Солнца, не обращенной к Земле.