09 октября 2025 в 18:18

Ученые предупредили о мощнейшем событии на Солнце

ИКИ РАН: на Солнце произошла мощнейшая с конца сентября вспышка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На Солнце была зарегистрирована наиболее мощная вспышка с конца сентября, сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН в своем Telegram-канале. Событие произошло в 15:31 по московскому времени на западном краю солнечного диска.

Вспышка является самой крупной с 30 сентября, когда произошло событие уровня M2.7, — сказано в заявлении специалистов.

По информации ученых, данное явление не окажет влияния на геомагнитную обстановку. Дело в том, что источник находился на обратной стороне Солнца, не обращенной к Земле.

До этого ученые зафиксировала солнечную вспышку уровня М1.5, которая сопровождалась выбросом плазменного вещества в направлении нашей планеты. Специалисты отметили, что это явление стало первым событием такой интенсивности в рамках нынешнего периода повышенной солнечной активности, наблюдаемого с конца сентября.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин обращал внимание на возможное отрицательное влияние магнитных бурь на состояние людей с хроническими заболеваниями. Медик пояснил, что геомагнитные возмущения представляют собой естественное природное явление, не связанное с радиоактивным излучением. Для здорового человека такие процессы обычно остаются малозаметными и могут выражаться лишь в легкой сонливости.

магнитные бури
солнце
космос
вспышки
