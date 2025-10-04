Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 13:42

Россиянам рассказали о ситуации с мощной магнитной бурей

Астроном Богачев сообщил о завершении мощной магнитной бури

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Одна из наиболее продолжительных магнитных бурь нынешнего солнечного цикла, продолжавшаяся приблизительно четыре дня, завершилась, сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев в комментарии РИА Новости. По его словам, с вечера пятницы фиксируется быстрая стабилизация геомагнитной обстановки.

Исходя из показаний наземных магнитометров и измерений солнечного ветра, продолжавшаяся всю текущую неделю магнитная буря завершена. С вечера пятницы наблюдается быстрая стабилизация геомагнитной обстановки, — заявил эксперт.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что магнитные бури способны негативно влиять на людей, страдающих хроническими болезнями. Специалист уточнил, что геомагнитные возмущения представляют собой естественный природный процесс и не связаны с опасной радиацией. Для здоровых лиц эти явления практически незаметны и могут проявляться только незначительной сонливостью.

Кроме того, лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщила о вспышке на Солнце класса М1.5, сопровождавшейся выбросом плазмы в направлении Земли. Специалисты отметили, что это первое событие подобной мощности в рамках текущего всплеска солнечной активности, наблюдаемого с конца сентября.

солнце
магнитные бури
астрономы
стабилизация
