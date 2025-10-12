В Киеве мужчина открыл огонь по посетителям бара В Киеве мужчина открыл огонь в баре из-за отказа девушки

Девушка пострадала в результате стрельбы в одном из баров Киева, огонь открыл неизвестный мужчина, сообщило агентство УНИАН. По предварительным данным, вечером 11 октября в заведении на Новопечерских Липках посетитель хотел познакомиться с девушкой, но за нее заступился ее спутник. Огорченный мужчина открыл огонь по посетителям.

Произошедшее сняла камера наблюдения в баре. На кадрах видно, как один из посетителей кидает в стрелка кресло, а потом его валят на пол. В результате инцидента ранение получила девушка, пытавшаяся остановить злоумышленника, она госпитализирована. Позднее издание уточнило, что нападавший ударил ее кулаком. Преступника задержали.

На Украине часто происходят инциденты в связи с неконтролируемым оборотом оружия. Проблема усугубилась, когда в феврале 2022 года местные власти начали вооружать население. По данным МВД от февраля 2024 года, на руках у граждан от 2 до 5 млн единиц неучтенного оружия.

