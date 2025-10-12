Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 16:22

В Киеве мужчина открыл огонь по посетителям бара

В Киеве мужчина открыл огонь в баре из-за отказа девушки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Девушка пострадала в результате стрельбы в одном из баров Киева, огонь открыл неизвестный мужчина, сообщило агентство УНИАН. По предварительным данным, вечером 11 октября в заведении на Новопечерских Липках посетитель хотел познакомиться с девушкой, но за нее заступился ее спутник. Огорченный мужчина открыл огонь по посетителям.

Произошедшее сняла камера наблюдения в баре. На кадрах видно, как один из посетителей кидает в стрелка кресло, а потом его валят на пол. В результате инцидента ранение получила девушка, пытавшаяся остановить злоумышленника, она госпитализирована. Позднее издание уточнило, что нападавший ударил ее кулаком. Преступника задержали.

На Украине часто происходят инциденты в связи с неконтролируемым оборотом оружия. Проблема усугубилась, когда в феврале 2022 года местные власти начали вооружать население. По данным МВД от февраля 2024 года, на руках у граждан от 2 до 5 млн единиц неучтенного оружия.

Ранее в Киевской области разразился скандал из-за кота. Животное забрали себе сотрудники территориального центра комплектования (аналог военкоматов на Украине. — NEWS.ru). Кадры похищения питомца сняла уличная камера. Возмущенные хозяева потребовали возвращения «мобилизованного» кота.

Украина
Киев
бары
стрельба
оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белый дом рассказал, когда освободят израильских заложников в Газе
Безнадега ВСУ и брошенные на смерть солдаты: новости СВО на вечер 12 октября
Стало известно, с какого возраста начинается биологическое старение
Путин в шутку рассказал, как его морили голодом в Таджикистане
Обнародовано видео с Путиным и Алиевым после переговоров
Зеленский и Трамп провели второй телефонный разговор за два дня
Врач объяснила, что делать метеозависимым во время магнитных бурь
Детей Пугачевой и Галкина лишат гражданства России? Что известно, причины
Эстония начала борьбу против российского «Саатсеского сапога»
В Курской области перекрыли трассу из-за атак ВСУ
Россиянка потеряла кисть при ударе дрона ВСУ по машине
Двоих детей зажало в сплющенном авто в ДТП
Посмертная маска Высоцкого выставлена на аукцион за €100 тысяч
Биржа труда Нижнего Новгорода: подробная инструкция по поиску работы
В Киеве мужчина открыл огонь по посетителям бара
В РАН рассказали о последствиях солнечной активности для техники в космосе
Долг блогера Портнягина перед налоговой растет еженедельно
Тимошенко намекнула, что урегулирование на Украине «не за горами»
Песков раскрыл подробности встречи Алиева с Путиным
«Могут быть недовольные»: военэксперт о штрафных ротах из офицеров ВСУ
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.