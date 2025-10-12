Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 15:26

«Утихомирить население: военэксперт о передаче техники Нацгвардии Украины

Военэксперт Дандыкин: Нацгвардия Украины может подавлять народные протесты

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Передача ВСУ тяжелой боевой техники в пользу Национальной гвардии Украины позволит ей подавлять возможные народные протесты в стране, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что среди мирных граждан на Украине многие недовольны продолжающимся военным конфликтом.

На Украине будет много недовольных в связи с нашими ударами по энергоинфраструктуре. Чтобы утихомирить население, вполне вероятно, что передают даже технику для их усиления. Думаю, водометов, как в других странах, не хватает. Поэтому здесь ничего необычного нет. Если брать нашу Росгвардию — она участвует в специальной военной операции, у них тоже есть тяжелая техника. Здесь как раз добавляют ту технику, которой ВСУ дорожат и которую берегут: это танки Leopard, боевые машины Bradley. Они сейчас достаточно редко появляются на линии боевого соприкосновения. Может быть, и спонсоры говорят, чтобы не порочить репутацию этих изделий, — объяснил Дандыкин.

Также военэксперт допустил, что Нацгвардия Украины будет сдерживать бойцов, желающих отступить со своих позиций. Он подчеркнул, что в украинской армии много дезертиров.

Национальная гвардия Украины — это наш аналог Росгвардии. Раньше она входила в Министерство внутренних дел Украины. Сейчас, может быть, подчиняется непосредственно [президенту Украины Владимиру] Зеленскому. Надежд на тех, кто воюет, нет. [Депутат Рады Марьяна] Безуглая заявляет, что больше 200 000 военных покинуло части — дезертиры. Поэтому решили вооружить эти части, которые будут сдерживать тех, кто решил отступить и сами будут воевать. Хотя мы видим, как «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) воюет: когда их ставят, они обычно сдают города, — резюмировал Дандыкин.

Ранее Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что на вооружении Национальной гвардии Украины впервые были замечены танки Leopard 2A4 и БМП M2A2 Bradley ODS-SA. По данным канала, ранее такая западная техника состояла только на вооружении вооруженных сил страны.

ВСУ
Украина
Россия
СВО
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зарубин сообщил о планах Путина на следующую неделю
Пушков одним примером показал крах Запада в попытке изолировать Россию
Ученые выяснили, как аренда жилья повышает риск смерти
Стали известны подробности последних месяцев жизни Дайан Китон
Российская актриса оказался в базе «Миротворца»
Эльбрус против Грозный-Сити: кто побеждает 12 октября, скандалы, накрутки
«Утихомирить население: военэксперт о передаче техники Нацгвардии Украины
Румыны оценили риск нападения России
Чехова честно призналась, почему откладывает свадьбу
Сайт-агрегатор лекарств Трампа вызвал вопросы у пользователей Сети
Маргулис спел в память о Кеосаяне и рассказал неожиданный факт о нем
«Молюсь за выздоровление»: Беллу Хадид госпитализировали в Германии
Кэти Перри застали за поцелуем с известным политиком
Российского рэпера оштрафовали за отказ от проверки на наркотики
Стало известно о смерти выдающегося ученого-ядерщика
Роту украинских пограничников разогнали из-за слов их командира о Зеленском
«Я пытался»: Гладков рассказал о важном решении его жены
На трассе М-1 «Беларусь» легковые авто столкнулись с грузовиками
Ресторанному бизнесу в Финляндии грозит крах после разрыва с Россией
«Гремящий» и «Маршал Шапошников» прибыли во Вьетнам
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.