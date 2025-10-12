«Утихомирить население: военэксперт о передаче техники Нацгвардии Украины

Передача ВСУ тяжелой боевой техники в пользу Национальной гвардии Украины позволит ей подавлять возможные народные протесты в стране, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что среди мирных граждан на Украине многие недовольны продолжающимся военным конфликтом.

На Украине будет много недовольных в связи с нашими ударами по энергоинфраструктуре. Чтобы утихомирить население, вполне вероятно, что передают даже технику для их усиления. Думаю, водометов, как в других странах, не хватает. Поэтому здесь ничего необычного нет. Если брать нашу Росгвардию — она участвует в специальной военной операции, у них тоже есть тяжелая техника. Здесь как раз добавляют ту технику, которой ВСУ дорожат и которую берегут: это танки Leopard, боевые машины Bradley. Они сейчас достаточно редко появляются на линии боевого соприкосновения. Может быть, и спонсоры говорят, чтобы не порочить репутацию этих изделий, — объяснил Дандыкин.

Также военэксперт допустил, что Нацгвардия Украины будет сдерживать бойцов, желающих отступить со своих позиций. Он подчеркнул, что в украинской армии много дезертиров.

Национальная гвардия Украины — это наш аналог Росгвардии. Раньше она входила в Министерство внутренних дел Украины. Сейчас, может быть, подчиняется непосредственно [президенту Украины Владимиру] Зеленскому. Надежд на тех, кто воюет, нет. [Депутат Рады Марьяна] Безуглая заявляет, что больше 200 000 военных покинуло части — дезертиры. Поэтому решили вооружить эти части, которые будут сдерживать тех, кто решил отступить и сами будут воевать. Хотя мы видим, как «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) воюет: когда их ставят, они обычно сдают города, — резюмировал Дандыкин.

Ранее Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что на вооружении Национальной гвардии Украины впервые были замечены танки Leopard 2A4 и БМП M2A2 Bradley ODS-SA. По данным канала, ранее такая западная техника состояла только на вооружении вооруженных сил страны.