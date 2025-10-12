Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 16:59

Путин в шутку рассказал, как его морили голодом в Таджикистане

Путин перед ужином в Таджикистане пошутил, что Рахмон сутки морил его голодом

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время общения с главами стран СНГ перед неформальным обедом в Душанбе пошутил, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон морил его голодом. Российский лидер отметил, что его коллега пообещал ему обед только на следующий день. Кадры показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Он [Рахмон] со вчерашнего вечера меня морит голодом. Я говорю — зачем моришь голодом? — с улыбкой поделился Путин.

Ранее сообщалось, что Путин и Рахмон провели двусторонние переговоры. Беседа глав государств проходила в формате тет-а-тет во Дворце Нации на улице Шириншо Шотемура в Душанбе. Президент сообщил о росте товарооборота с Таджикистаном более чем на 17% за первые семь месяцев 2025 года. На встрече с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном он назвал эту динамику положительной.

До этого стало известно, что российский лидер прибыл на площадь перед главным входом во Дворец наций на своем лимузине Aurus. В честь этого события были подняты государственные флаги России и Таджикистана, выстроен почетный караул, а военный оркестр играл торжественную музыку.

Россия
президент РФ
Владимир Путин
Таджикистан
шутки
Эмомали Рахмон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белый дом рассказал, когда освободят израильских заложников в Газе
Безнадега ВСУ и брошенные на смерть солдаты: новости СВО на вечер 12 октября
Стало известно, с какого возраста начинается биологическое старение
Путин в шутку рассказал, как его морили голодом в Таджикистане
Обнародовано видео с Путиным и Алиевым после переговоров
Зеленский и Трамп провели второй телефонный разговор за два дня
Врач объяснила, что делать метеозависимым во время магнитных бурь
Детей Пугачевой и Галкина лишат гражданства России? Что известно, причины
Эстония начала борьбу против российского «Саатсеского сапога»
В Курской области перекрыли трассу из-за атак ВСУ
Россиянка потеряла кисть при ударе дрона ВСУ по машине
Двоих детей зажало в сплющенном авто в ДТП
Посмертная маска Высоцкого выставлена на аукцион за €100 тысяч
Биржа труда Нижнего Новгорода: подробная инструкция по поиску работы
В Киеве мужчина открыл огонь по посетителям бара
В РАН рассказали о последствиях солнечной активности для техники в космосе
Долг блогера Портнягина перед налоговой растет еженедельно
Тимошенко намекнула, что урегулирование на Украине «не за горами»
Песков раскрыл подробности встречи Алиева с Путиным
«Могут быть недовольные»: военэксперт о штрафных ротах из офицеров ВСУ
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.