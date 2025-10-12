Путин в шутку рассказал, как его морили голодом в Таджикистане

Президент России Владимир Путин во время общения с главами стран СНГ перед неформальным обедом в Душанбе пошутил, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон морил его голодом. Российский лидер отметил, что его коллега пообещал ему обед только на следующий день. Кадры показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Он [Рахмон] со вчерашнего вечера меня морит голодом. Я говорю — зачем моришь голодом? — с улыбкой поделился Путин.

Ранее сообщалось, что Путин и Рахмон провели двусторонние переговоры. Беседа глав государств проходила в формате тет-а-тет во Дворце Нации на улице Шириншо Шотемура в Душанбе. Президент сообщил о росте товарооборота с Таджикистаном более чем на 17% за первые семь месяцев 2025 года. На встрече с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном он назвал эту динамику положительной.

До этого стало известно, что российский лидер прибыл на площадь перед главным входом во Дворец наций на своем лимузине Aurus. В честь этого события были подняты государственные флаги России и Таджикистана, выстроен почетный караул, а военный оркестр играл торжественную музыку.