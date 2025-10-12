Легенде «Спартака» исполнилось 99 лет

Бывшему нападающему футбольного клуба «Спартак» Никите Симоняну исполнилось 99 лет, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Спортсмену пожелали еще многие годы оставаться в футбольном строю. Он четыре раза стал чемпионом СССР в составе «Спартака».

По-настоящему легендарный спортсмен: победитель Олимпиады, многократный чемпион и обладатель Кубка СССР и в роли игрока, и в роли тренера, лучший бомбардир в истории «Спартака» — первый вице-президент РФС Никита Павлович Симонян отмечает сегодня день рождения! — сказано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил Никите Симоняну звание Героя Труда. Спортсмен был удостоен награды за особые заслуги перед государством и вклад в развитие отечественного футбола. Легендарный спортсмен является первым вице-президентом Российского футбольного союза и лучшим бомбардиром в истории московского «Спартака».

До этого полузащитник московского «Спартака» Игорь Дмитриев назвал Никиту Симоняна одним из лучших футболистов в истории клуба. Также он упомянул Федора Черенкова и Квинси Промеса.