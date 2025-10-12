Российские военные рассказали, что происходит под Софиевкой Оператор БПЛА Минус: российские войска развивают наступление под Софиевкой

Российские войска продолжают развивать наступление в районе Софиевки на Красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике, сообщил оператор БПЛА с позывным Минус. По его словам, которые приводит РИА Новости, штурмовые подразделения продвигаются, несмотря на сложные условия рельефа и сопротивление ВСУ. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Мы двигаемся к поселку Софиевка. Продвижение достаточно тяжелое, нашей пехоте приходится действовать по лесополосам. Сейчас «зеленки» (листвы на деревьях. — NEWS.ru) мало, и это затрудняет наше движение, — поделился Минус.

Он отметил, что украинские военные пытаются всеми силами удерживать позиции. Российский боец добавил, что ВСУ активно используют большое количество пехоты в надежде отстоять территории.

До этого военкор Евгений Поддубный сообщил, что в Днепропетровской области российскими войсками была уничтожена САУ Caesar французского производства. По его словам, подразделение ВС РФ подбило самоходку в тот момент, когда она направлялась к огневой позиции. Минобороны РФ эти данные не комментировало.