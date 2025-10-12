Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 17:37

Российские военные рассказали, что происходит под Софиевкой

Оператор БПЛА Минус: российские войска развивают наступление под Софиевкой

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские войска продолжают развивать наступление в районе Софиевки на Красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике, сообщил оператор БПЛА с позывным Минус. По его словам, которые приводит РИА Новости, штурмовые подразделения продвигаются, несмотря на сложные условия рельефа и сопротивление ВСУ. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Мы двигаемся к поселку Софиевка. Продвижение достаточно тяжелое, нашей пехоте приходится действовать по лесополосам. Сейчас «зеленки» (листвы на деревьях. — NEWS.ru) мало, и это затрудняет наше движение, — поделился Минус.

Он отметил, что украинские военные пытаются всеми силами удерживать позиции. Российский боец добавил, что ВСУ активно используют большое количество пехоты в надежде отстоять территории.

До этого военкор Евгений Поддубный сообщил, что в Днепропетровской области российскими войсками была уничтожена САУ Caesar французского производства. По его словам, подразделение ВС РФ подбило самоходку в тот момент, когда она направлялась к огневой позиции. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Россия
СВО
Украина
ДНР
наступление
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт раскрыл, что на самом деле Зеленский мог просить у Трампа
Конь-«террорист» едва не убил россиянку
Ксения Бородина снялась в кино
Вэнс сравнил мощь США и Китая в торговой войне
В России назвали плюс отмены акциза на зимний дизель
Как быстро убраться в квартире за 15 минут: план действий
Страну продали за £1 млн: кто заплатил Джонсону за конфликт на Украине?
Обновился статус поисков пропавшей под Красноярском семьи
Конфликт офицеров из-за девушки кончился схваткой их подразделений
ВС Китая взяли под прицел флот США и Британии
В Италии сгорел 400-летний монастырь
«Обойдет все системы ПВО»: военэксперт об анонсированном Путиным оружии
Газовым хранилищам Германии предрекли закрытие из-за кризиса
Пропавшим в тайге Усольцевым не оставили шанса? Завершение поисков, детали
Стало известно о возможном недопуске Карпина на пост главного тренера
Толпа охранников насильно затолкала подростков в подсобку ТЦ
В аэропорту Иркутска самолет пробил крылом микроавтобус
ВСУ могут набрать в новую армию парней 16-18 лет
Военэксперт ответил, какой объект в России могут попытаться атаковать ВСУ
В Киеве неизвестные с нацистской символикой атаковали синагогу
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

Посейте под зиму этот многолетник — и получите солнце в миниатюре в своем саду
Общество

Посейте под зиму этот многолетник — и получите солнце в миниатюре в своем саду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.