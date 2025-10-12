Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 17:16

ВСУ попытались атаковать Крым с помощью БПЛА

Минобороны: силы ПВО ликвидировали пять украинских БПЛА над Крымом за два часа

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Силы противовоздушной обороны уничтожили пять украинских БПЛА над Крымом, передает пресс-служба Минобороны России. Атака на республику велась в период с 15:00 до 17:00 по московскому времени.

Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым, — сказано в сообщении.

Также в Сети появилось видео, как выглядит ТЦ «Сигма» в Донецке после удара ВСУ и последующего пожара. На опубликованных кадрах можно увидеть обугленные конструкции здания и сохранившуюся вывеску с названием комплекса. Уточнялось, что гипермаркет полностью сгорел.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли за сутки около 1460 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. По данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» речь идет о более чем 160 солдатах.

До этого военкор Евгений Поддубный заявил, что Белгород подвергся мощному ракетному налету, который был отражен силами противовоздушной обороны. Он рассказал, что дежурные расчеты уничтожили множество целей на подлете к областному центру. Минобороны России не комментировало эти данные.

